شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: التعليم التكنولوجى مكمل للمنظومة وليس بديلا للمدرسة والمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التكنولوجيا الحديثة لن تكون بديلاً عن المعلم والمدرسة مطلقاً، ولكن هي مكملة لهما وليست بديلة عنهما، مشيراً إلى التكنولوجيا ستجعل العملية التعليمية أكثر ثراء مما كانت عليه من قبل وستقض على الكثير من المشاكل التي نعانى منها الآن مثل كثافة الطلاب.

وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن"، أن المناهج الجديدة الموجودة على بنك المعرفة الآن هي الأنسب للأجيال الحالية التي نشأت في عصر التطور التكنولوجى.

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وشدد الدكتور طارق شوقي، على أن نسبة دخول الطلاب على بنك المعرفة، ترتفع بشكل خرافى، وتابع:"كل يوم الصبح عندنا مليون ونصف يوزر على هذا المكان.. والاعداد بتزيد وأحنا خايفين أن السيستم ميستحملش هذا العدد"، لافتاً إلى أن نظام التعليم الجديد هو المستقبل.