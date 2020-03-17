شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الـ SMS.. "الصحة" تحذر من الشيشة وتؤكد أهمية غسيل الأيدى باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وجهت وزارة الصحة والسكان رسائل توعوية للمواطنين على الهواتف المحمولة، تتضمن إرشادات طبية للوقاية من الفيروس، وفي مقدمتها التأكيد علي أهمية النظافة الشخصية واستعمال المطهرات وغسل اليدين باستمرار، وتتضمن الإرشادات الطبية في الرسائل التي وجهتها وزارة الصحة للمواطنين عبر "الموبايلات"، التحذير من خطورة الشيشة والأزدحام، مع التأكيد علي أهمية استخدام المناديل عند العطس والسعال تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

وجاء بنص الرسالة: "أحرص على النظافة واستعمل المطهرات واغسل يديك باستمرار، احذر الشيشة والازدحام، واستخدم منديلا عند العطس والسعال تجنباً للإصابة بفيروس كورونا .. وزارة الصحة والسكان".

جدير بالذكر، أن المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمر صحفي عصر اليوم الاثنين، أكد خلاله أن قرارات الحكومة المصرية تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية: قائلآ: "عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته.. وعليه اتخاذ إجراءات لحماية أفراد أسرته".

وناشد مدبولى، جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار هذا الفيروس.

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وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة هدفها وهمها الأوحد بتوجيه من الرئيس السيسي بأن مفيش حاجة اسمها خسائر مالية وأهم شيء هو أرواح وصحة المصريين".

وأضاف رئيس الحكومة: "مفيش حاجة اسمها خسائر مالية وأهم حاجة بالنسبة لنا هو أرواح وصحة المصريين ربنا يسلم مصر ويحفظها من كل سوء، مؤكدا في مؤتمر صحفى أن القرارات "مش سهلة وصعبة وفيه قطاعات هتتحمل خسائر كتيرة وخسائر الشركات الوطنية تتجاوز 2.25 مليار جنيه لكن احنا كدولة نتحمل هذه القرارات علشان نقى المواطنين اى مخاطر محتملة من انتشار الوباء".

وتابع: "فرصة جيدة في ضوء كان بيحصل تراجع في كل الدول ولازم ناخد قرارتنا ونعطى الفرصة للقطاع السياحى والفنادق للتعقيم والتنظيف علشان نبقى جاهزين بمجرد عودة الحركة نكون جاهزين لاستقبال ضيوفنا في مصر".



