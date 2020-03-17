شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: كورونا قد يستمر إلى يوليو أو أغسطس.. ونأمل عدم الوصول للعزل التام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك مليون جهاز اختبار للكشف عن فيروس كورونا فى جميع الولايات، ولم نقرر بعد بشأن مسألة العزل التام ونأمل أن لا نصل إلى هذا الحد.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، وباء كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس لكن تداعياته ستستمر، كما أن أسواق الأسهم تعرضت لضربة كبيرة بسبب تداعيات كورونا.

Advertisements

وأفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجرى الآن فى أمريكا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.

وصرح مسئول حكومي وفقا لتقرير جريدة "نيويورك تايمز"، أن الجرعة الأولى التي سيتم تسليمها يوم الاثنين، في تجربة سريرية للقاح محتمل COVID-19، سيتم تجرتها على أول مشارك فى التجربة.

وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية Moderna Inc ، والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.