شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: الدولة أعادت 200 مصرى من الراغبين فى العودة من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إعادة الدولة المصرية 200 مواطن مصرى اليوم، ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان.

وذلك في ضوء تلقي وزارة الهجرة استغاثات من عدد من الطلاب المصريين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا، تناشد الوزيرة الطلبة والمواطنين الراغبين فى العودة من السودان التوجه إلى مقر السفارة المصرية بالخرطوم لتسجيل بياناتهم الشخصية، حتى تتمكن الدولة من حصر الأعداد استعدادًا لإعادتهم وفقا لرغبتهم.