شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يمنع وزير الزراعة الإسرائيلى من أداء يمين القسم بالكنيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم النقاب عن أن أمن الكنيست منع وزير الزراعة من حزب الليكود تساحى هنجبي من أداء يمين القسم بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المميت.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "هنجبي" اتصل بزوج مريض مصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما كشفته القناة الإسرائيلية 12، وقالت القناة الإسرائيلية إن ضابط الكنيست طلب من هنجبي الامتناع عن الوصول إلى المبنى، لكنه مع ذلك وصل إلى الكنيست.

وجاء في بيان صادر من مكتب الوزير هنجبي أنه تلقى الطلب بعدم دخول الكنيست قبل عشر دقائق فقط من تأديته ولاء القسم، وحضر وزير الزراعة تساحي هنجبي وأعضاء الكنيست رام بن باراك وألون شوستر اجتماعا طارئا للمجالس الإقليمي كفار ماكابيا حول موضوع الزراعة في ظل كورونا يوم الأربعاء الماضي، وطلب ضابط الكنيست من عضو الكنيست بن باراك وشوستر عدم حضور حفل تنصيبهم اليوم، بعد أن أصبح من المعروف أن زوج السيدة هو أيضا مصابا بالفيروس".

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وحضر 120 نائبا لأداء القسم، وبسبب تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي تمنع التجمعات لأكثر من 10 اشخاص، تقرر إقامة الحدث بدون حضور اعلامي وبدون جمهور ويؤدي النواب يمين القسم أمام قاعة فارغة يتواجد بها رئيس الكنيست والرئيس الإسرائيلي، ويدخلون 40 مجموعة كل منها مكونة من 3 نواب، ويتم مناداتهم بأسمائهم، وبعدها يؤدون اليمين ثم يغادرون.

وكلف الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، بيني جانتس تشكيل الحكومة المقبلة بعد عام من الجمود السياسي وفي ظل أزمة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19). وأحصت إسرائيل حتى الآن 277 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى وضع عشرات الآلاف في الحجر الصحي.