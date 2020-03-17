شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من المطهرات بالسيدة زينب بعد تخزينها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وإدارة تموين السيدة زينب بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط محل ومخزن بهما كميات كبيرة من المطهرات والماسكات مخزنة لبيعها في السوق السوداء وتم عمل محضر جنحة برقم 2590 جنح السيدة زينب وتم التحفظ علي عدد 10 آلاف ماسك طبي وعدد 500 عبوة مطهر أيدي حجم 1000 مللي و 50 ألف ماسك مجهول المصدر وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفة كما تم ضبط كميات من المطهرات وأدوات التعقيم منها 150 عبوة هاند جيل معقم لليدين حجم 75 مل مجهول المصدر وعدد 200 عبوة ديتول حجم العبوة 50 مل بدون فواتير وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية .

جاد ذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمدير مديرية التموين بسرعة قيام مديري الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية .

وكلف محافظ القاهرة جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

وكان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مدير مديرية التموين بسرعة قيام مديري الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات علي الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفاءها بقصد المغالاة فى اسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية .

ووجه محافظ القاهرة مديرية التموين بالقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما شدد محافظ القاهرة على وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات .

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية التابعة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

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