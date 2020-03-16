شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: انتهاء إنشاء محطة قطارات دمنهور خلال أسبوعين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن الانتهاء من مشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور بتكلفة 100 مليون جنيه، والذى من المقرر أن يتم الإنتهاء وتسليم المشروع يوم 27 مارس الجارى.

جاء ذلك خلال تفقده صباح للمحطة برفقه اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور للأعمال الجارية بمشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور، والذى انتهى بنسبة تنفيذ 95 %.

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وتفقد «المحافظ» ومرافقوه الأعمال التي تضمنت احلال وتجديد جميع مباني المحطة والأرصفة وانشاء خزانات حريق وأسوار ومحطة كهرباء وخطوط صرف صحي ومغطى ومخزن بضائع ومظلات خرسانية، وأعمال انشاء الكوبرى المعدني الرابط بين المبنى الطالع والمبنى النازل وأرصفة المحطة والجاري انهاء اعمال التشطيب بها حاليًا، وتفقد الاعمال الجاريه بمبنى النازل والذى تم إنهاء الانشاءات والواجهة الخارجية وجارى إنهاء أعمال التشطيبات واستحداث صاله تذاكر لراحة جمهور الركاب وانشاء مصاعد كهربائية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد «آمنة» أعمال ترميم وتطوير الكوبرى الخرساني الرابط بين حي شبرا وحى أبوالريش المار بالسكة الحديد بتكلفة تقديرية 2 مليون و300 ألف جنيه، وتنفيذ أعمال «قمصان» للأعمدة والكمرات وتغيير رخام السلم وتركيب فورم من الجبس وصب الخرسانة المسلحة واستكمال أعمال الدهانات بالكوبرى.

ووجه «المحافظ» بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة في التنفيذ مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال في موعدها والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور وهيئة السكة الحديد لسرعة الانتهاء من تنفيذ خط طرد من محطة سكة حديد دمنهور لمحطة رفع صرف صحى الروضة مباشرة.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور