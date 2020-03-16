شكرا لقرائتكم خبر عن «بني سويف» تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإثنين، تعديل مواعيد حضور وانصراف السيدات من العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بأن يكون موعد الحضور للعمل في الساعة 9 صباحًا والانصراف 1 ظهرًا، في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة التي تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتوجيهات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، والقرارات التي صدرت بتعليق أنشطة الحضانات بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

كما وجه المحافظ باتخاذ حزمة من الإجراءات بعد تنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المصالح الحكومية، حيث تتمثل تلك الإجراءات على النحو التالي:

إلغاء بصمة الحضور والانصراف واستبدالها بـكروت أو أي صيغة أو آلية إدارية مناسبة، والتوعية بأن التصافح وأي ملامسات يمكن أن ينقل المرض، والتعامل مع الأسطح المتوقع ملامستها مثل «المصاعد، والمكاتب، ومقابض الأبواب، واجهزة التليفون والكمبيوتر»، بعد التطهير المستمر كل نصف ساعة باستخدام الماء والكلور بنسبة واحد لتر ماء إلى 50 مللى من الكلور وجل معقم للأيدي، واستخدام الجل المعقم للأيدي يحتوي على نسبة كحول 70%، وفي حالة التعامل مع الجمهور يتم استخدام الجل المعقم للأيدي وتهوية الأماكن جيدًا ويحظر إغلاق النوافذ مع المداومة على غسل الأيدي، وبالنسبة للتعامل مع الحمامات الموجودة داخل المصالح الحكومية يتم عمل جدول للتطهير كل نصف ساعة باستخدام الماء والكلور بنسبة واحد لتر ماء إلى 50 مللى من الكلور وجل معقم للأيدي 70% للتعامل مع المقابض، وإتباع اللوحات الإرشادية المعتمدة من مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة.