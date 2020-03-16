شكرا لقرائتكم خبر عن خصم بدل صعود منبر.. «جمعة» يعاقب عمال مسجد في بني سويف لـ«بث شائعات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإثنين، الخصم شهرين بدل صعود منبر لمدير إدارة اوقاف مركز بني سويف، ومفتش الأوقاف بالإدارة، وخصم 5 أيام من عمال عدد من المساجد، على خلفية استخدام مكبرات الصوت في عدد من المساجد لبث الشائعات منها تلوث مياه الشرب وحدوث زلزال.

وبحسب بيان، رفع الشيخ محمد محمود ابو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، مذكرة إلى وزير الأوقاف تفيد باستغلال مكبرات الصوت في عدد من المساجد بقرى مركز بني سويف، وإهناسيا، في غير المخصص لها، واستغلال بعض الأشخاص لمكبرات الصوت لبث الشائعات.

Advertisements

وقرر وزير الأوقاف خصم شهرين بدل صعود منبر لمدير إدارة اوقاف بمركز بني سويف، وكذلك مفتش الإدارة، و5 ايام من العمال، بالإضافة إلى الإفادة ببيان مفصل بكيفية شغل وظيفة مدير إدارة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تتم بمعرفة الشؤون القانونية في المديرية.

في السياق ذاته قرر وزير الأوقاف إيقاف امام وخطيب مسجد أبوسبيحة بمدينة بني سويف، عن العمل 3 شهور، وإحالته للمحاكمة التأديبية، على خلفية خروجه عن موضوع خطبة الجمعة الماضية، ومد فترة الخطبة لأكثر من 35 دقيقة عن وقتها، وتحويله الخطبة عن فيروس كورونا، واستخدامه عبارات في غير مواضعها.

وجاء ذلك بناءً على المذكرة المرفوعة من وكيل وزارة أوقاف بني سويف، أنه بناء عن التفتيش والمتابعة من المديرية تم رصد قيام أمام المسجد بالخروج عن الخطبة الموحدة المحددة سلفًا.