شكرا لقرائتكم خبر عن عمّة «ضحية كورونا الثانية» بالدقهلية: لن نقيم عزاءً.. وزوجته وأبناؤه في العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيام عامر، النائبة السابقة بمجلس النواب عن دائرة بلقاس بالدقهلية، الإثنين، أن أسرتها قررت عدم إقامة عزاء لنجل شقيقها المتوفى بفيروس كورونا.

وقالت «عامر»، في تصريح لـ«المصرى اليوم»: «نظرًا لظروف وفاة ابن شقيقى وكذلك الظروف الموجودة في البلد بسبب فيروس كورونا قررنا عدم إقامة عزاء ولا أي تجمعات لتلقى العزاء خوفَا على أبناء قريتنا والقرى المجاورة، ورغم أننا من أكبر عائلات المنطقة لكننا على وعي كامل بالظروف، وسيتم الدفن في هدوء وبدون تجمعات، ولن نتلقى عزاء في المتوفى وتكفى الاتصالات خوفًا على الجميع من تفشى هذا الوباء».

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وأشارت النائبة السابقة إلى «أن زوجة المتوفي وأبناءه في العزل بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية ومازالت هناك نتائج من مخالطين لم تظهر حتى الآن ونتمنى أن تكون جميع العينات سلبية».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، وفاة ثانى ضحية لفيروس كورونا بمحافظة الدقهلية، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، تم اكتشاف إصابته منذ يومين، وتوفى في العزل الصحى بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية أن المتوفى يدعى «أ.ع.ع»، موظف بالضرائب العامة، ومقيم بمدينة بلقاس، ومتزوج ولديه ولدان وثلاث بنات.

وكشفت المصادر أن المتوفى توجه لمستشفى بلقاس، يوم الأربعاء الماضى، يعانى من التهاب رئوى حاد ومصاب بالضغط والسكر، وتم أخذ مسحة منه يوم الخميس في إطار الترصد لفيروس الكورونا، وجاءت النتائج صباح يوم الجمعة وتبين إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، وتم نقله على الفور في سيارة إسعاف معقمة ذاتيا إلى العزل بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وتوفى صباح اليوم الإثنين.