شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط «أدمن» صفحة تحرّض الأطباء على عدم المشاركة في فحوصات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، ضبط طالب مقيم في كفر الشيخ، بتهمة ترويج شائعات وأخبار مغلوطة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول انتشار فيروس كورونا في مصر، وتحريض الأطباء والأطقم الطبية العاملين ضمن الفرق الخاصة بفحص حالات الإصابة بالفيروس بعدم المشاركة، والإسقاط على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس لإثارة الرأي العام. وذكر بيان الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.

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