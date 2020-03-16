شكرا لقرائتكم خبر عن من الثلاثاء للخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غداً الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
ويتوقع الخبراء غداً الثلاثاء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
أما بعد غدٍ الأربعاء فهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
ويوم الخميس هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
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