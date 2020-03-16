شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تدمر قرية «الديسمى» بـ«الصف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى ظلام دامس يجلسون على حصير ملطخ بالطين، بعد أن جرفت السيول منازلهم حتى أصبحت جزءًا من حطام الماضى، يتذكرون مآساتهم قبل 5 أيام فى قرية «الديسمى» بمنطقة الصف فى الجيزة، نتيجة موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد، والتى خطفت النوم من أعينهم، كأنهم يحرسون ما تبقى من الهدد، لكن ما يخيفهم عدم العثور على جثث ذويهم، خاصة أن السيل دمر نحو 300 منزل.

حضر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عند مدخل القرية، ووجّه بتوفير مساكن بديلة للأهالى المتضررين، بينما قضت «المصرى اليوم» مع قاطنيها ليلة كاملة، سردوا خلالها ما وصفوه بـ«الواقع المرير»، الذى لم يلتفت إليه المسؤولون إلّا بعد «خراب مالطة».

تمام الـ10 مساء الخميس الماضى، علت زغاريد نساء القرية تبشّر بقدوم السيل، والهتافات تعلو «خير.. خير.. يا أهلا بالسيل»، يتوجه رمضان أحمد حسين، الرجل الثلاثينى، إلى منزل أصدقائه بقرية عرب السادات المجاورة، يجد المشهد مغايرًا: «سمعت أصوات صريخ وعويل وبكاء أطفال»، استوقف جمع من الناس - كانوا يفرون، سائلًا: «بتجروا ليه دا خير»، أخذوه فى طريقهم قائلين: «السيل ارتفاعه عالى وجاى عليكم بالديسمى.. اجرى».

مع كل سيل يأت إلى «الديسمى»، كان الأهالى يذبحون «الخرفان» ويهللون «دى عادات عندنا، لأننا نعتبره خير، الزرع بيتسقى خاصةً فى المناطق فوق الجبل»، وهنا يتذكر «رمضان» بمزيد من الأسى، السيل الأخير قبل 30 عامًا «كان طوفان وقع بيتنا فى ثوانى، وبيوت كل الجيران.. ولسه فاكر السيل دا لحد دلوقتى، وأولادى برضه مش هيقدروا ينسوا سيل الخميس الماضى».

شاهد «رمضان» المياه تنحر الرمال متجهة للمنازل تجرفها فى طريقها «لقيت كل الناس بتجرى ناحية الجبل»، توقف أمام منزله وسالت الدموع من عينيه «كيف أستطيع إنقاذ أمى وزوجتى وأولادى الـ3»، قاطعه صوت أحد الجيران يصيح: «خلاص جبنا أسرتك كلها، متدخلش البيت».

ظلام دامس، أعمدة الإنارة منفجرة، دخان متصاعد بكثافة، روائح الطين المختلط بالرمال تزكم الأنوف، نباح كلاب ضالة، وبكاء لا يعرف مصدره، هكذا ظهر المشهد أمام «رمضان» بعد صعوده إلى سطح عقار يبعد عن السيل، فمكث أعلاه 3 أيام «اللى أنقذنى الصيادون لما جم بالمراكب ونزلونى»، حتى وصولهم كان يقفز من أعلى العقار لداخل منزل شقيقته المنُهار جزئيًا «كنت باخد أكلى وأطلع فوق سطح الجيران».

بعد إنقاذ «رمضان»، طلب من أحد الصيادين، الاتصال على أفراد أسرته الذين توجّهوا لمنازل بقرى مجاورة، وبكى أبناؤه الـ3؛ أكبرهم بالمرحلة الإعدادية: «يا بابا مش معانا كتب المدرسة وهدومنا راحت»، فتذكر ابنة شقيقته «فريدة» التى قضى السيل على جهاز زواجها «كان فرحها بعد كام يوم، وأبوها وأمها ضاع شقاهم كله».

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أصيبت الحياة بشلل تام؛ فأغلقت الصيدليات، ومحال البقالة، وأسواق الخضراوات؛ بل دمر السيل معظمها، هنا تدمع عين «رمضان»، وهو يسرد تفاصيل حياتهم منذ وقوع السيل «إحنا بنقعد هنا، بننتظر أهل الخير يجيبولنا الأكل، ومش عارفين نستحمى»، ليؤكد أن الجميع لم يتمكنوا من الذهاب إلى أشغالهم القريبة، فمعظمهم يحترف الزراعة ويعمل بمصانع الطوب «السيل جرف الزرع، ودمر المصانع»، يضاف إلى مأساتهم «بالليل الرعب بيكون سيد الموقف، الظلام بيعم القرية، ونولع النار علشان نخوف الكلاب.. كنّا بنحاول نشترى شمع، والجاز علشان نولع لمبات الجاز ننام عليها فى الشارع، وخلصوا»، كان الأهالى يقطعون مسافة 30 كيلو مترًا حتى يتسنى لهم شراء تلك المستلزمات التى اختفت من القرى المجاورة «السحب كان عليها كبير».

صوت مؤذن مسجد الرحمة، الشيخ محمود، يعلو «اطلعوا بره البيوت، الكل يطلع القرى التانية، اطلعوا فوق المرتفعات»، ساد الرعب الجميع، وارتجف قلب عرفة محمد صالح «طلعت بعيالى فوق مرتفع، ولقيت السيل جرف بيتى، وأخذ فى طريقه كل أثاث منزلى.. الثلاجات والبوتاجازات والغسالات وأوض النوم».

لا تزال تفاصيل الحادث عالقة بذهن «عرفة»، والذى بكى حاله بعد أن دمر السيل تجارته البسيطة فى تربية المواشى - وعلى وقع المأساة يحكى «إحنا ناس غلابة، وبنشيل فلوس قليلة يعنى 5 أو 6 آلاف جنيه، كلها راح مع اللى راح»، بحزن يستكمل «بقى موت وخراب ديار، بننام فى الشارع ومحدش بيسأل فينا».

أجواء السيل المروع لم تهدئ «مش قادر أوصف لكم الرعب»، والشباب والنساء والأطفال يصارعون الموت، فمشهد العثور على جثة مصطفى محمد قاسم، الشاب العشرينى، لم تفارق مخيلة أحمد عبدالغنى، فى العقد الخامس من عمره: «لقيناه متشعلق فى عامود كهربا بعزبة السادات»، فأنزلوه الشباب من العامود، وتأكدوا أنه كان يحتضنه فى مشهد يدعو للرثاء «شكله كان بيصارع الموت، وبيمسك فى العامود ليحاول إنقاذ حياته».

لم تتوقف المآسى عند ذاك الحد، بالنسبة لـ«أحمد» الذى عثر على جثته «فادية كامل القمعيى»، صاحبة الـ27 عامًا، التى كانت تقطن المنطقة الجبلية بالقرية، وترعى الأغنام مع عائلتها، حملها السيل فى طريقه نحو 15 كيلومترًا من منزلها، حتى تم العثور على جثمانها «كانت متشعلقة بشجرة صغيرة داخل ترعة الملاحى»، ظلت جثتها مجهولة الهوية حتى حضرت الإسعاف وحملتها إلى أحد المساجد، وتعرف أهلها عليها.

ويتذكر «أحمد» تلك اللحظة التى أخبره صديقه محمد موسى، أنه فقد طفلته الوحيدة البالغة من العمر 5 سنوات، وزادت الأحزان أكثر بعد أن عثر على جثمانها، وكان والدها يردد «دا كل حياتى وهىّ بنتى الوحيدة».

«محدش فكر يجى لنا إلا بعد 3 أيام من الحادث»، يقولها «أحمد»، بعد حضور محافظ الجيزة، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، منددًا بتجاهل مأساتهم والتقليل منها «المحافظ جه اتصور وبيقول إنه الوضع تم السيطرة عليه»، فيما لاتزال آثار المأساة ماثلة أمام الجميع «مش عاوزين فلوس، ولا تعويضات عاوزين بنية تحتية».

فى يوليو الماضى، اكتفى مسؤولو المحليات بتطهير مخر السيل بالقرية الذى شيد منذ عشرات السنين، لكنهم أهملوا المبانى المتالهكة داخله «بيجوا يشيلوا شوية الزبالة، وسايبين الحيطان بالمخر»، وحين اجتاح السيل القرية، بسرعة بلغت 60 كليومترًا فى الساعة، حطم 3 كبارى مشاة والعديد من المنازل - حسبما أفاد «أحمد».