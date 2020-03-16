شكرا لقرائتكم خبر عن «بسبب كورونا» ..غلق 9 كافتريات ومصادرة الـ«شيش» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار ودمنهور والدلنجات بحملات مشتركة مع شرطة المرافق للرقابة على التجمعات في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وقام كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، برئاسة حملة على المقاهى في مدينة الدلنجات، وصادر خلالها نحو 120 شيشة، من المقاهى وتم التأكيد على المقاهى باستمرار الحملة لمنع أي محاولة جديدة لتقديم شيشة لرواد المقاهى.
وأغلقت حملتين بمدينتى دمنهور وكفر الدوار، مركز تعليمي في مدينة كفر الدوار وإحالة المدرس المسؤول للتحقيق، وكذلك غلق عدد 9 مراكز انترنت وكافتيريات لمنع تجمع الأطفال والشباب بها، ومصادرة جميع «الشيش» وذلك للحد من انتشار «فيروس كورونا».
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