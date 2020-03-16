شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية لها نصيب الأسد.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر إلى 4 حالات.

وذكر خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتاً إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.