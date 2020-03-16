شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الدولة أعادت 200 مصري من العالقين في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن نجاح الدولة المصرية في عبور ٢٠٠ مواطن مصري، اليوم الإثنين، ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان.

وقال بيان عن الوزارة إنه «في ضوء تلقي وزارة الهجرة استغاثات من عدد من الطلاب المصريين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا، تناشد السيدة الوزيرة الطلبة والمواطنين الراغبين في العودة من السودان التوجه إلى مقر السفارة المصرية بالخرطوم لتسجيل بياناتهم الشخصية، حتى تتمكن الدولة من حصر الأعداد استعدادًا لإعادتهم وفقا لرغبتهم».