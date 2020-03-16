شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 556 محضرًا تموينيًا وضبط 11 ألف كيلو لحوم ودواجن فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في أسعار السلع الأساسية واستغلال المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، الاثنين، أعلن محافظ المنوفية عن ضبط 10632 كجم من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرى مركزي الباجور والشهداء، وتحرير محاضر ضد مسؤولي تعبئة وتوزيع السلع التموينية لتجميعهم وتحفظهم على 3798 كجم من السكر و2145 كجم من الأرز و50 كرتونة زيت بهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح، وكذا تحرير محاضر ضد عدد من أصحاب السوبر ماركت بناحية أشمون وبركة السبع والباجور لحيازتهم وبيعهم عددا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 58 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% بحيازة عدد من أصحاب المخابر بناحية الباجور وسرس الليان بغرض بيعها بالسوق السوداء، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

وذكر المحافظ أنه تم تحرير 556 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 6 مارس وحتي 12 مارس الحالي، أسفرت عن تحرير 191 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و179 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وتشغيل بدون ترخيص، وكذا تحرير 186 محضر مواد بترولية، مؤكدًا استمرارية جهود الرقابة والحملات التموينية بكل حزم على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات الغاز والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المتلاعبين بالسلع الأساسية وحفاظًا على حقوق وصحة المواطنين ومكافحة كافة الممارسات الاحتكارية.