شكرا لقرائتكم خبر عن العناني: مليار دولار خسائر تعليق السياحة.. لكن حياة المصريين لا تُقدر بثمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن رئيس الوزراء يجتمع مع الوزراء صباح كل يوم حتى منتصف اليوم، لبحث الوضع في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خسائر تعليق السياحة تقدر بمليار دولار، مؤكدا أن حياة المصريين وضيوفهم لا تقدر بثمن.

وأكد العناني، أن السائحين الموجودين في مصر مسموح لهم مغادرة البلاد في أي وقت حسب البرنامج الخاص بهم، مشددا على أن الطائرات التي تأتي إليهم ليعودوا بها إلى بلدانهم يشترط عليها عدم اصطحاب سائحين جدد.