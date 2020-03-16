شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: جاهزون بخطة للسيناريوهات المحتملة حال مد تعليق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلسي التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث الاستثنائي، الاثنين، والممتدين لآخر شهر مارس، لمناقشة استعداد وجاهزية الكليات بجامعة الإسكندرية للتعلم الإلكتروني وإتاحة المواد التعليمية اونلاين، وذلك في مواجهة انتشار فيروس كورونا وقرار تعليق الدراسة بالجامعات فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية في حال استمرار تعليق الدراسة، حيث أكد أن قرار تعليق الدراسة يعد قرار حصيف وصائب، ويأتي في توقيت حساس لاسيما ان الطلاب في مصر يمثلون 25٪ من المجتمع المصري، ويشكلون أكبر تجمعات يوميًا.

وأشار إلى أن القرار الرئاسي بتعليق الدراسة الهدف منه هو الحفاظ على الطلاب والمجتمع صحيًا وفي نفس الوقت بما يسمح بعدم تأثر العملية التعليمية، والاستمرار في تقديم نفس المحتوى الدراسي.

وأكد المجلس أن قرار تعطيل الدراسة شمل عدم السماح بإقامة أي تجمعات تحت أي مسمى، مؤكدًا أن تعليق الدراسة لا يعنى توقفها كما أكد على تعليق كافة الأنشطة الرياضية والطلابية والمؤتمرات لمدة أسبوعين.

وشدد على أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية لمجتمع جامعة الإسكندرية منذ شهر يناير الماضي، في أعقاب تفشي المرض في الصين وقد وضعت اللجنة بروتوكولات لتتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لافتًا أنه تم إجراء أول تجربة للتعلم عن بعد مع الطلاب الصينيين وإجراء الامتحانات لهم حتى تم انتهاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة أسبوعين.

وطالب «جابر» جميع وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، بضرورة التأكد من كفاءة البنيه التحتية الإلكترونية والـ Technical support لتحويل التعليم النمطي للتعليم واللانمطي للتحول الرقمي والالكتروني للعملية التعليمية بجامعة الإسكندرية، مشيرا انه لم يعد لدينا رفاهية الوقت كما كان من قبل وان الظروف الان فرصة لحل المشكلة.

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وأكد أنه سيجري مناقشة كافة الرسائل العلمية المحدد ميعادها سلفا مع الاخذ في الاعتبار تقليل اعداد الحضور ومنع المظاهر الاحتفالية وما يقدم من حلويات وما شابه ووجه وكلاء الكليات بمتابعة الخطة الزمنية، لاستكمال جاهزية كل المقررات إلكترونيًا.

وأعلن نائب رئيس الجامعة عن تشكيل لجنة متابعة بكل كلية تعمل على المراقبة، ومتابعة التقارير على مدار اليوم، وترفع تقريرها للجنة المشكلة بالجامعة يوميًا.

وأكد المجلس على ضرورة منع أي مبادرة فردية خلال تلك الفترة الحرجة حيث ان الحلول تقدم مؤسسية وحتى لا تستغل هذه الفترة على حساب الشباب.

وذكر أن جامعة الإسكندرية لديها خطة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، في حال مد تعليق الدراسة لأكثر من 15 يومًا.

كما استعرض الدكتور سامح نخلة، مدير وحدة القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية كيفية تفعيل الامتحانات online. معلنًا عن وجود خطة استباقية في حال اضطررنا لامتحانات online.وان هناك تجربة تمت اختبارها واثبتت نجاحها.

كما ناقش الدكتور مجدي عبدالعظيم قرارات لجنة«التعليم اون لاين عن بعد» وتفعيل كافة المنصات الإلكترونية التعليمية بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس مثل zoom، Google class room.Moodel.