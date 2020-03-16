شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة تعليق الدراسة من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية وكيفية الدخول على محتوى بنك المعرفة المصرى، لتحقيق أكبر استفادة من محتوى البنك. "الخليج 365" يستعرض فى الخطوات التالية الدخول على بنك المعرفة والمكتبة الكبيرة. - مع تعليق الدراسة لمده أسبوعين - هنقولك ازاي ممكن تذاكر وتستفاد وأنت في البيت ـ إنشأ حساب على منصة التعلم. ـ بإضافة الأيميل والرقمى القومى بالنسبة للمصريين. Advertisements ـ يرسل السيستم كلمة سر حتى يستطيع المستخدم الدخول على المحتوى. ـ يوجد أكثر من محرك بحث وأيضًا اقتراحات يوفرها بنك المعرفة من مقالات علمية وكتب إلكترونية. ـ يوجد منصة للأطفال مثل كتب الفراشه. ـ يوجد موسوعات لناشرين في الطب وناشيونال جيوغرافيك. وغيرها. ـ كتب الصف الأول الثانوى مصممة من دور النشر الدولية "Britannica". ـ المقالات مكتوبه بلغة تناسب طلاب المدارس والأطفال. ـ منصة ديسكفرى بها محتوى لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. ـ أفلام مدبلجة باللغة العربية لشرح الموضوعات . ـ يوجد دليل دراسى لتوجيه الطلاب سواء أولى أو ثانية ثانوى حسب المادة .

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