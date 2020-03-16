العناني يكشف حجم تضرر القطاع السياحي المصري من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن حجم الخسائر التي عانى منها القطاع السياحي في مصر، وصل إلى أكثر من 50%، مضيفًا أن هناك عدد كبير من السائحين يرفض مغادرة مصر بسبب جوها المعتدل في هذا الوقت من العام.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC مصر"، اليوم الاثنين، أن السائحين لا يرفضون الذهاب إلى مصر، لكنهم يرفضون ركوب الطائرة من الأساس. ​