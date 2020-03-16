وزيرة الصحة: معظم الحالات الإيجابية بـ"كورونا" في مصر بدون أعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" كوفيد - 19، في حالة عدم اتباع الإرشادات الصحية بشكل جدي، لافتة إلى أن معظم الحالات المصابة في مصر إيجابية لكن بدون أعراض.

وأضافت أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن حالات الوفاة متعلقة بأشخاص أعمارهم متقدمة وحالتهم غير مستقرة، موضحة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية أجريت بشكل دقيق.

ولفتت إلى أن القرارات الحكيمة التي أخذتها الدولة كتعطيل الدراسة وتعليق الطيران وتقليل المتواجدين في أماكن العمل يساهم في السيطرة على الوضع، مشيرة إلى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن من التواجد في أماكن العمل الحكومية.​