وزيرة الصحة: حجر صحي على 300 أسرة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن ارتفاع معدل اكتشاف الحالات الإيجابية لفيروس كورونا من 3 و4 حالات إلى 30 حالة، جاء نتيجة التقصي الشديد، مشيرة إلى أن الحالات غالبيتها دون أعراض واكتشفت بالتقصي.

وأضافت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، أنه تم اتخاذ إجراءات أكثر احترازية ستعلن غدًا لضمان سلامة الموجودين وضمان عدم انتشار أي حالات إيجابية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات قوية جدًا في محافظة الدقهلية، بإغلاق المنافذ ومحاولة تقصي الحقيقة بشكل قوي، متابعة: "حصرنا 300 أسرة في الدقهلية، وأجرينا حجرًا لهم، ورفع التقصي واتخاذ إجراءات تطهير في المركز، وسيتم عدم المخالطة مع أي شخص لمدة 14 يومًا مع محافظة أخرى".