​كواشف عن "كورونا" على بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي، وضع أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، على بوابة 2 وبوابة 4، للكشف على جميع الأفراد سواء مسؤلين بالمدينة أو جميع العاملين فيها. وطالبت المدينة جميع العاملين بالتعاون حرصًا على سلامة العامة للجميع.

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