​"الأعلى للإعلام" يحذر من الانسياق وراء شائعات "الجارديان".. ويؤكد: أكاذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسائل الإعلام من الانسياق وراء الشائعات التي بثتها صحيفة "الجارديان" البريطانية والتي شملت مزاعم حول أعداد المصريين المصابين بفيرس "كورونا" على خلاف الحقيقة التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس في تصريحات خاصة، إن ما نشرته الصحيفة البريطانية مجرد تقديرات وبيانات عشوائية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتثير الشكوك حول المعايير التي تعمل بها الصحيفة، والتي زعمت أن إصابات كورونا تصل إلى عشرات الآلاف في مصر.

وأضاف المصدر أن تقرير الجارديان مليئ بالأكاذيب والتضارب، فتارة يثمن الأرقام التي يصفها بالدقيقة وتصدرها وزارة الصحة المصرية، وتارة أخرى يفبرك تقديرات جذافية لا تستند إلى مصادر أو بيانات رسمية بالإضافة إلى عدم معقوليتها، كما أنها تخالف تمامًا التقارير اليومية الصادرة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

وتابع المصدر: "يرى المجلس أن التقارير التي تروجها الجارديان هدفها إثارة الفزع والرعب، كما أنها تدس السم في العسل، ويدعو المجلس وسائل الإعلام إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الأكاذيب".​