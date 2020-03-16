​بحضور رئيسه الجديد .."مستقبل وطن" يبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

بحث المكتب السياسي بحزب "مستقبل وطن"، خلال اجتماعه التنظيمي الدوري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خطة العمل خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بالتوعية ومواجهة فيروس "كورونا المستجد"، ومناقشة خطة الفعاليات والمبادرات المجتمعية استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وشارك في حضور اجتماع المكتب السياسي للحزب، كافة أعضاء الأمانة العامة المركزية، وأمناء الحزب بمختلف المحافظات.

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وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، إن الاجتماع تناول بحث الاستعداد لشهر رمضان الكريم، ومناقشة خطة مكافحة ومواجهة فيروس كورونا المستجد، مثمنا القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها المختلفة، مؤكدًا حرص حزب مستقبل وطن بكل قياداته وأعضاءه، على الالتزام بكافة توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

من ناحيته، شدد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، على استمرار حزب مستقبل وطن، في تنفيذ كافة الفعاليات والخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، منوهًا إلى قيام الحزب بدوره المجتمعي والوطني في توعيه المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "رشاد"، أن خطة الحزب فيما يتعلق بالتوعية من خطر فيروس كورونا، ستتمثل في توزيع الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وكيفية الوقاية منه، في مختلف المحافظات، الصادرة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن توزيع أدوات الوقاية الطبية المقاومة للفيروس، من المطهرات ومواد التعقيم.