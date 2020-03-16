"مصرع 6 إرهابيين بشمال سيناء وحيثيات سجن بطرس غالي بتهريب الآثار".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حقيقة اعتداء ضابط على طليقته وزوجها وسرقة مسكنهما

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ادعاءات سيدة بتعرضها للضرب والسرقة من قبل طليقها الذي يعمل ضابط شرطة عبر إحدى القنوات الأخوانية.

كانت المتابعة الأمنية رصدت بث أحد البرامج التليفزيونية الإخوانية، مقطع فيديو مصور لإحدى السيدات، زعمت خلاله تعرضها وزوجها للسرقة والتعدى بالضرب وإقتحام منزلها عنوة من قِبل طليقها "ضابط شرطة".

حيثيات سجن بطرس غالي بـ"تهريب الآثار": خان الأمانة فكان من "شرار السلف للخلف"

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، حيثيات حُكمها بمعاقبة 4 متهمين بينهم بطرس رؤوف بطرس غالي بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كل منهم مليون جنيه في القضية المعروفة بـ"تهريب الآثار المصرية للخارج".

الداخلية: مصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الاثنين، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء، بطريق أبوشلة المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبد/ شمال سيناء، واتخاذه وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

ضبط 3 أشخاص روجوا شائعات عن وفيات بأعداد كبيرة بسبب "كورونا"

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ألقت قوات الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بترويج شائعات وأخبار مفبركة حول أنتشار فيروس "كورونا".

وأفادت التحريات أن المتهمين من مروجى الشائعات والأخبار المُفبركة حول إنتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، حيث أشاعوا حدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.

"الداخلية" تنعش خزينة الدولة بأكثر من 1.5 مليار في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على 49 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.5 مليار قيمة قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال أسبوع، بمختلف المحافظات.

بعد 6 وقائع.. ضبط سيدتين لقيامهما بسرقة المواطنين بأسلوب النشل في الإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، سيدتين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال السرقة بأسلوب النشل.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل (بمديرية أمن الإسكندرية) أفادت قيام سيدتين (مقيمتان بدائرة قسم ثان الرمل "لهما معلومات جنائية مسجلة") بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال السرقة بأسلوب النشل متخذتان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد عبد الحكيم رشدان بمقعد ملوي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات التكميلية لدائرة مركز ملوي في المنيا بفوز المرشح محمد عبد الحكيم رشدان على المرشح عبد الله محمد عبد الله خليفة.

فتح طريق عيون موسى اتجاه شرم الشيخ

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق عيون موسي اتجاه شرم الشيخ وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.