أحدهم حرض على عدم فحص مرضى كورونا.. كيف واجهت الداخلية مروجي الشائعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

مع تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، انطلقت حملة نشر شائعات في عدة دول من بينها مصر. ومع تزايد خطورة الشائعات، طالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال مروجي الشائعات والمحرضين بشأن الفيروس .

وفي استجابة سريعة من وزارة الداخلية؛ وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الأجهزة الأمنية بسرعة تحديد مروجي الشائعات و المحرضين وضبطهم؛ وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وهو ما تم إنجازه.

وعلى مدى الأسبوع الجاري، ألقت الجهات الأمنية القبض على 7 أشخاص لاتهامهم بترويج شائعات وأخبار مفبركة بشأن فيروس "كورونا". كما اتهم بعضهم بالتهكم على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأي العام، وتحريض الأطباء والممرضين على الامتناع عن فحص المصابين بفيروس "كورونا".

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالي ضبطيات الجهات الأمنية؛ لمواجهة "شائعات كورونا":

الجمعة.. ضبط إخوانيين لترويجهما شائعات عن "كورونا"

ألقت قوات الأمن الجمعة الماضي؛ القبض على إثنين من العناصر الإخوانية لترويجهما شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والادعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع في مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته، وكذا التهكم على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأي العام .

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السبت.. ضبط اثنين من مروجي الشائعات

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية السبت الماضي القبض على اثنين آخرين من مروجي الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.

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طالب يحرض على عدم فحص المصابين

ألقت قوات الأمن اليوم الإثنين، القبض على "إبراهيم. ع"، طالب في كلية الطب في جامعة الأزهر؛ لاتهامه بإنشاء صفحة تحمل اسم "أطباء مصر"، واستغلالها في تحريض الأطباء والممرضين على عدم فحص مصابين "كورونا".

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ضبط 3 روجوا شائعات عن وفيات

ألقت قوات الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بترويج شائعات وأخبار مفبركة حول انتشار فيروس "كورونا"، وحدوث وفيات بأعداد كبيرة.

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وحول ضبط مروجي الشائعات، قال مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاته محمد شحاته، إن المادة 188 من قانون العقوبات، تعاقب بكل حزم كل من نشر أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة تضر بالوضع الداخلي للبلاد، خاصة في ظل جهود الدولة الحالية لمواجهة خطر فيروس "كورونا".

وتنص المادة 188 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد سالم، لـ "الخليج 365" إن قانون مكافحة جرائم الإنترنت غلظ من العقوبات الموقعة على المتهمين بنشر الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، والتي تصل وفق نصوص القانون إلى الحبس عامين، وغرامة قد تصل لـ١٠٠ ألف جنيه.