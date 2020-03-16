حقيقة اعتداء ضابط على طليقته وزوجها وسرقة مسكنهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ادعاءات سيدة بتعرضها للضرب والسرقة من قبل طليقها الذي يعمل ضابط شرطة عبر إحدى القنوات الأخوانية. كانت المتابعة الأمنية رصدت بث أحد البرامج التليفزيونية الإخوانية، مقطع فيديو مصور لإحدى السيدات، زعمت خلاله تعرضها وزوجها للسرقة والتعدى بالضرب وإقتحام منزلها عنوة من قِبل طليقها "ضابط شرطة". وبالفحص والتحقيقات تبين كيدية الشكوى ولم يستدل على قيام الضابط بثمة تجاوزات وأن هناك خلافات بين الطرفين حول حضانة طفليهما محرر بشأنها العديد من المحاضر.

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