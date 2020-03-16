مصر | الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو مفبرك على قنوات الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو مفبرك على قنوات الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت تحريات الأجهزة الأمنية، في كشف حقيقة ما أثير في الأيام الماضية، عبر قناة تلفزيونية تابعة للإخوان، عن تعنيف ضابط شرطة، لرجل وزوجته وتعديه عليهما.

حيث بث أحد البرامج التليفزيونية الإخوانية، مقطع فيديو مصور لإحدى السيدات، زعمت خلاله تعرضها وزوجها للسرقة والتعدى بالضرب وإقتحام منزلها عنوة من قِبل طليقها "ضابط شرطة"، فقد تبين كيدية الشكوى ولم يستدل على قيام الضابط المشار إليه بثمة تجاوزات.

وأوضحت التحريات أن هناك خلافات بين الطرفين حول حضانة طفليهما محرر بشأنها العديد من المحاضر.

فيما تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب لزوجته بمنطقة بولاق الدكرور، فيما أمرت بتشريح جثه الزوجة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، عن أنه أقدم الشاب على قتل زوجته، إثر نشوب خلافات ومشادة كلامية قام على إثرها بقتلها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد هشام الطماوي، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل زوجته، بنطاق القسم.

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ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبها، وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام المتهم بقتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما.