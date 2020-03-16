أخبار مصر | وزير الإعلام: مصر تحملت خسائر اقتصادية بملايين الدولارات لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام: مصر تحملت خسائر اقتصادية بملايين الدولارات لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن فيروس كورونا مشكلة عالمية، وليست مرتبطة بمصر فقط، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل بشكل استباقي حاليًا مع كل الأزمات للمساعدة في تقليل الخسائر، إضافة إلى أنهم يدرسون حاليًا ما بعد الأزمة للاستفادة منها.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه تم وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، انتقلوا للسيناريو الثاني بتعليق الدراسة والطيران.

وتابع وزير الإعلام: "ستشهد بيانات وزارة الصحة زيادات جديدة في الإصابات خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أنه يجب على الأسرة تحمل مسئولياتها فيما يخص العزل الذاتي، وهناك دول تهاونت مع المرض في البداية، فتحولت إلى مأساة.

وأشار "هيكل"، إلى أن مصر تحملت خسائر اقتصادية فيما يخص الطيران والسياحة بملايين الدولارات، متابعًا: "رغم أننا في حاجة اقتصادية، ولكن صحة المصريين أهم من أي شيء"، مشددًا على أن نجاح مواجهة فيروس كورونا يتطلب أن تتحمل الدولة مسئوليتها، وكذلك المواطن.

وكان ناشد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الدول بأن يقوموا كل ما بوسعهم لنقل انتشار الوباء.

وأشار "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن غسل الأيدي يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

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وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: "فيروس كورونا هو أخطر أزمة صحية نواجهها في حياتنا، والأيام المقبلة ستكون اختبارًا لنا جميعًا".

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الدول الضعيفة صحيًا ستعاني من انتشار وباء كورونا، وأنه يجب أن يكون فيروس كورونا مسئولية الجميع.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، إنهم رصدوا انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا، مشددًا على أن تعقب الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا هو العمود الفقري لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه "أدهانوم"، رسالة إلى الدول، قائلًا: "افحصوا كل حالة مشتبه بها، وإذا كانت النتيجة إيجابية قوموا بعزلهم، وابحثوا عن المخالطين بهم قبل يومين، وابحثوا عن المصابين".

وأكد أن النقطة الأساسية هي الفحص ثم الفحص ثم الفحص لهذا المرض الخطير، مشددًا على أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

