أخبار مصر | حملات على المقاهى والكافيهات لمنع استخدام الشيشة بالقاهرة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات على المقاهى والكافيهات لمنع استخدام الشيشة بالقاهرة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، حملة لمنع استخدام "الشيشة" في المقاهي، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحظرها من الكفيهات والمقاهي على مستوى العاصمة.



وقال "هاشم" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إن القرار تم تنفيذه بمجرد إعلانه من ساعات قليلة، وقامت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية برفع كافة أنواع الشيشة من على المقاهي حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا عن طريقها.



وأكد رئيس حي باب الشعرية، أن الحملات مستمرة ليلًا ليكون الحي خاليًا من الشيشة والنارجيلة، والمواد التي تستخدم عدة مرات بين المواطنين.



كما قام حي عابدين، بشن حملات مكثفة على المقاهي لتنفيذ قرار محافظ القاهرة، برفع الشيشة واتخاذ عقوبات مالية على الغير ملتزمين وقدرها ١٠ آلاف جنيه.



وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.



ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الاحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين، جاء ذلك القرار ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.

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وفي ذات السياق، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي الإصابات ١٠٩ وهو رقم مازال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لابد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.



وتابع في موتمر صحفي له، أن ٢٥٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لان هدفنا الحد من الاختلاط.



وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.



وتابع سبق وأعلن خطة تشمل ٣ مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.



وقال إن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ١٠ ايام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لاتزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.

