أخبار مصر | مستقبل وطن: نتوقع تراجع أسعار السلع بعد خفض الفائدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: نتوقع تراجع أسعار السلع بعد خفض الفائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه كان من المتوقع خفض سعر الفائدة ومن الطبيعي، مشيرًا إلى أن فوائد الودائع انخفضت من 20% إلى 10 % في وقت قصير.

وأضاف الخولي، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى من برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الانخفاض بنسبة 3% كبير للغاية ولم يكن أحد يتوقعه ولكنه ناتج عن خفض الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة مئة نقطة.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار السلع الفترة المقبلة متابعًا: "ليه المواطنين تجري على الماركت وتخزن السلع.. ده تصرف غريب وإحنا اللي بنغلي الأسعار على نفسنا.. واحنا اللي بنخلي التاجر يغلي علينا".

ونوه إلى أن خطورة فيروس كورونا ترجع إلى سرعة انتشاره، كما أنه لا يوجد علاج له حتى الآن ويشفي العديد منه دون تدخل أطباء.



وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أنه قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس.

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وقلص البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة والإقراض إلى 10.25 بالمئة وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75 بالمئة.



وقال البنك في بيانه إن القرار يأتي "في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية".



من جهة ثانية، خفض الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة مئة نقطة أساس لتعود إلى المستويات التي كانت عليها أيام الأزمة المالية العالمية وذلك في مسعى منه لتهدئة مخاوف المستثمرين والحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الأميركي.



وبالتزامن مع قرارات الفيدرالي، خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما معدل اتفاقيات إعادة الشراء بـ75 نقطة أساس ومعدل إعادة الشراء العكسي 75 نقطة أساس.

