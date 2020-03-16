أخبار مصر | مدير منطقة الهرم: ارتفاع المياه بمعبد الوادي وصل 30 سم والكسح تم يدويًا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير منطقة الهرم: ارتفاع المياه بمعبد الوادي وصل 30 سم والكسح تم يدويًا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أشرف محي مدير عام منطقة أثار أهرامات الجيزة، أن معبد الوادي المجاور لتمثال أبو الهول، تجمعت فيه المياه بسبب سقوط الأمطار حتى بلغ ارتفاعها 30 سم، وتم كسح هذه المياه خلال يوم واحد وفتح المعبد للزيارة.

وفي فيديو من داخل معبد الوادي، قال محيي في تصريحات إلى الخليج 365، إن سبب تراكم المياه في المعبد أنه بلا سقف، ولا يوجد به نظام صرف أرضي، كما أننا لا نستطيع عمل نظام صرف أرضي لأن ذلك سيخل بطبيعة الأثر، وجميع العاملين تكاتفوا لإزالة المياه منه حيث تم كسحها يدويًا فمن المتعذر إدخال آلات من أي نوع داخل المعبد خوفًا على الأثر.

وأضاف محيي أن الفراعنة كانوا أذكياء، وهم أصحاب أول نظام صرف لمياه المطر في التاريخ، وكان سقف المعبد مزود بميازيب "مزاريب" تصرف المياه مباشرة، ولأن السقف غير موجود الذي سقط في عصور سابقة، فإن المياه تتجمع بداخل المعبد في حال سقوط أمطار، ولو كان موجودا لما دخلت المياه للمعبد إطلاقًا.

وأكد أشرف محيي مدير عام منطقة الهرم، أن فريق العمل استطاع السيطرة على المياه المتراكمة وفتح المنطقة للزيارة وكأن شيئًا لم يكن.

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