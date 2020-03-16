شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تخصيص أرقام للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، تخصيص أرقام للإبلاغ عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية «بلاي ستيشن» بنطاق المحافظة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتعامل معهم بكل حزم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.

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وبحسبب بيان، وتتلقى المحافظة شكاوى الإبلاغ عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية ( 2222035- 2224899- 2239804 ).

وأكد المحافظ استمرار شن الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة لغلق السناتر للحد من تجمعات الطلاب، حيث تم غلق 130 مركز وسنتر تعليمي و4 حضانات على مستوي مراكز ومدن المحافظة منذ بدء الحملة، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كان محافظ المنوفية سبق أن دشن قناة تعليمية على موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة، كما ناشد المواطنين وأبنائه الطلاب بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة كالمقاهي والكافيهات والبلاي ستيشن والاهتمام بالنظافة والصحة العامة.