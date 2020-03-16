شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن إجراءات مواجهة «كورونا».. ضبط أكثر من ألف شيشة في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة على المقاهي لتطبيق قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحظر الشيش على المقاهي والكافيهات، ضمن خطة المحافظة لمواجهة كورونا، حيث تمكنت الحملات من مصادرة أكثر من 1000 شيشة، وذلك بمركز ومدينة أوسيم وببشتيل، وبحي الهرم، ومركز ومدينة البدرشين.

كما تم سحب الثلاجات من الأكشاك المخالفة بطريق مصر أسيوط السريع، وجرى إيداع جميع المضبوطات بمخازن حي الطالبية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وغلق 20 مركزًا للدروس الخصوصية في الهرم.