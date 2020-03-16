شكرا لقرائتكم خبر عن بصمة العين بدل الإصبع.. إجراءات إضافية من نقابة الصحفيين لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، الإثنين، اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للوقاية وحماية الصحفيين المترددين على مبنى النقابة يوميًا، حيث تم استبدال جهاز بصمة اليد للموظفين بجهاز بصمة العين، مع غلق مطعم النقابة بالدور الثامن والاكتفاء بالكافتيريا المفتوحة بنفس الدور، كما تم غلق مسجد النقابة، على أن تؤدَّى فرائض الصلاة بشكل منفرد خلال تلك الفترة الصعبة.

وقال شبانة في بيان، الاثنين، إنه جرى تقليص عدد الموظفين يوميًا لأقل من النصف على أن تكون المسافة بين كل موظف وآخر اكثر من متر مربع، إضافة إلى أن لجنة المتابعة والوقاية المشكلة تقوم بتطهير المبنى يوميا مع إلغاء الأنشطة والتجمعات وأعمال الصيانة والتطوير وتعليق عمل فريق صحة المرأة للكشف على الزميلات الصحفيات لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أنه يتشاور يوميًا مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء المجلس في تلك الأمور، مشددًا على أن الحفاظ على صحة زميل صحفي واحد أهم من أي شيء آخر.