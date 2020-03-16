شكرا لقرائتكم خبر عن منع المصافحة وحظر القبلات.. «أوقاف الإسكندرية» تعلن تدابير احترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، اليوم الإثنين، تدابير احترازية جديدة لمواجهة فيروس كوفيد ١٩، والمعروف بكورونا المستجد واستمرار عقد غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية التابعة لها للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة في هذا الصدد.

تدابير احترازية جديدة لوزارة الأوقاف بالإسكندرية لمواجهة كورونا

وقال وكيل الوزارة في بيان، الاثنين، إنه تم إعلان مجموعة من المحظورات من بينها منع المصافحة بديوان عام مديرية الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها لحين إشعار آخر، وذلك لأنه بما أن المصافحة والملامسة لحامل فيروس كورونا أحد أهم طرق نقل العدوى فإن الرأي الفقهي الاحترازي وفق ما يمليه فقه النوازل يقتضي تجنب ذلك إلى أن تعلن وزارة الصحة انتهاء الأمر وعودة الأمور إلى طبيعتها وعليه يكتفى بإلقاء السلام دون المصافحة سواء في ديوان عام المديرية أو في جميع الإدارات التابعة لها.

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تدابير احترازية جديدة لوزارة الأوقاف بالإسكندرية لمواجهة كورونا

تدابير احترازية جديدة لوزارة الأوقاف بالإسكندرية لمواجهة كورونا

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات إلى أن يصدر بيان من وزارة الصحة بانتهاء الأمر.

وذكر أنه تم التأكيد على عدم المعانقة في هذه الظروف وذكر أن رأي الإمام مالك هو كراهية المعانقة أصلا في النوازل وغيرها، وهو رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد، وتكره المعانقة عند الشافعية إلا لقادم من سفر , ومعلوم أن من أباح المعانقة فإن ذلك مقيد بما لم يكن هناك داء يمكن أن ينتقل من خلالها , ومن ثمة نؤكد على ضرورة تجنب المعانقة.

تدابير احترازية جديدة لوزارة الأوقاف بالإسكندرية لمواجهة كورونا

تدابير احترازية جديدة لوزارة الأوقاف بالإسكندرية لمواجهة كورونا

وتابع:«إنه وإن أجاز العلماء تقبيل يد الوالد إكراما له والعالم لعلمه، فإنني أؤكد على أمرين هما أن ذلك أيضا مقيد بأمن الفتنة , وبغير وقت النوازل التي يمكن أن ينتقل فيها الداء بالملامسة فضلا عن التقبيل وعليه يحظر حظرًا باتا على جميع العاملين بالمديرية تقبيل يد أي من العاملين بها لا الآن ولا لاحقا، إذ إن تقبيل الموظف ليد أي من رؤسائه فيه دخل كبير، وإن كانت النيات عند الله فإن اختلاط الحق بالباطل والحابل بالنابل والمقتنع بالمجامل والمتملق يجعلنا وباطمئنان شديد نقرر غلق هذا الباب سدًا للذرائع.

تدابير احترازية جديدة لوزارة الأوقاف بالإسكندرية لمواجهة كورونا

وقال إن الأوضاع في الإسكندرية مستقرة والإئمة ملتزمون بالتعليمات من قصر دور المساجد في هذه الفترة على الجماعات والجمع وعدم السماح بإقامة أي تجمعات في المساجد أو دور المناسبات التابعة لها وأن العمال يقومون بتنظيف وتعقيم المساجد على أكمل وجه.