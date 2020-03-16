شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيًا لمناطق وسط الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إعادة تشغيل محطات مياه الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، فور انخفاض نسبة العكارة في محيط مآخذ المحطات، وضخ المياه لتعود للمناطق المتأثرة تدريجيًا وفقًا للضغوط وفور اتزان الشبكة.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أثناء مروره بجولة تفقدية لبعض محطات مياه الشرب بالجيزة يرافقه الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، حالة المحطات، والكفاءة التشغيلية، ومتابعة دور معامل المحطات في رفع عينات بصفة دورية من محيط المأخذ كل نصف ساعة لمتابعة نسب العكارة حتى تصل إلى الحدود التي يمكن التعامل معها، لضمان إنتاج مياه نقية وآمنة.