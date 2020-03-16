شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى: حركة البضائع والرحلات الداخلية مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، إن قرار وقف حركة الطيران حتى نهاية شهر مارس، جاء بهدف الحفاظ على صحة وأمان المواطن المصرى، مؤكدًا أن: "الأوضاع زى الفل، وهذه الإجراءات احترازية لصحة المواطن رغم تكلفتها المليارات".

وأضاف محمد منار عنبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"،: "الأهم لدينا هو صحة المواطن المصرى ولم يفكر أحد فى الخسائر المالية التى تتكبدها مصر جراء هذا القرار والتي تقدر بالمليارات.

وتابع: "رحلات البضائع والطيران الداخلي مستمرة كما هو، ولكن تم وقف الرحلات الجوية من وإلى مصر خارجيًا"، مستطردًا: "لن نترك مصري عالق في الخارج ويرغب في العودة للوطن وتم اتخاذ كل الإجراءات لإعادة كل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر قبل تنفيذ قرار وقت الطيران الخميس المقبل، وسيتم توفير رحلات إضافية لإعادة المصريين من الخارج".

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وواصل قائلًا: "رئيس الوزراء أكد ان السائحين في مصر يستكملوا برامجهم السياحية كما هي ويسافرون بعد انتهاء فترة البرنامج حتى بعد بدء تنفيذ القرار، وهناك 2.25 مليار جنيه مصري خسائر متوقعة جراء تعليق الطيران وفي الفترة الماضية مصر للطيران خسرت 67 مليون دولار نتيجة توقف حركة الطيران لبعض الدول".