إصابة وزير البيئة البولندى بفيروس كورونا المستجد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل، إصابة وزير البيئة البولندي بفيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، قرر غلق جميع المدارس اعتبارا من اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت بولندا أن هناك 26 حالة إصابة بالفيروس.

وأضاف مورافيتسكي أنه سيتم إغلاق الجامعات والمتاحف ودور السينما أيضا.

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وفي أوكرانيا، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة كييف إنه سيتم إغلاق المدارس والجامعات اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهاية مارس آذار للحيلولة دون انتشار كورونا.

وقال إن المدينة ستمنع أيضا التجمعات بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمؤتمرات، وسيتم إغلاق دور السينما ومناطق الترفيه في مراكز التسوق.

وأبلغت أوكرانيا حتى الآن عن حالة إصابة واحدة بكورونا.