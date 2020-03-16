شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 6012 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 6012 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة، وقالت وزارة الخارجية - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - إنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية فى أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وقالت حكومة تايوان اليوم الجمعة، إنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى بر الصين الرئيسي اعتبارا من يوم الاثنين باستثناء مدن بكين وشنغهاي وشيامن وتشنغدو.

وذكرت مركز قيادة مكافحة الأوبئة أن الحظر سيظل ساريا حتى 29 أبريل.

وقال باحثون صينيون إن أكل النمل الحرشفى، وهو حيوان من الثدييات يجرى الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص فى الصين.

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وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التى قادت البحث فى بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

أكّد الرئيس الصيني شى جين بينج أنّ بلاده "قادرة تمامًا" على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ، وأن اقتصاد الصين لن يتأثر بظهور هذا الفيروس القاتل.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة، شدد الرئيس الصينى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى، دونالد ترمب، على أن اقتصاد بلاده قادر على مواجهة المستجدات، وأنه لن يتأثر على المدى البعيد بأزمة كورونا.

وقال شي لترمب، إنّ الصين "واثقة تمامًا وقادرة على القضاء" على الفيروس، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطنى، داعيا الولايات المتحدة إلى أن يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس "منطقيًا".

يذكر أن فيروس كورونا الجديد بدأ فى الظهور من مدينة ووهان الصينية، وأدى حتى الآن إلى وفاة 637 وإصابة 31211 آخرين فى جميع أنحاء الصين، كما سجلت العديد من الدول حالات إصابة بالفيروس.