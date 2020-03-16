شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحكومة: إجمالى عدد إصابات كورونا 150 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن، حيث قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين.

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، موضحا أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين .

قطر تعلن 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قطر تعلن عن 38 إصابة جديدة بكورونا.

صحفى نيويورك تايمز يحذف تغريدته الزائفة بشأن إصابات كورونا فى مصر

تراجع صحفى جريدة نيويورك تايمز الأمريكية ديكلان والش عن تغريدته المثيرة للجدل التي استشهد فيها بدراسة كندية تزهعم وجود آلاف من الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

الداخلية: مصرع 6 عناصر إرهابية بحوزتهم أسلحة ومتفجرات بشمال سيناء

لقي 6 عناصر إرهابية مصرعهم في استهداف لوكر إرهابي بمنطقة أبو شلة بشمال سيناء، حيث توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء بطريق أبو شلة المتفرع من الطريق الساحلي ببئر العبد في شمال سيناء، واتخاذه وكراً لهم ومركز للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لوزارة النقل ويوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باكتمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذا على المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها مثل الطريق الدائري، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين.

ماليزيا تحظر سفر المواطنين وتمنع دخول الوفود السياحية بسبب فيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية، خبر عاجل، اليوم، أن ماليزيا تحظر سفر المواطنين وتمنع دخول الوفود السياحية بسبب فيروس كورونا .

رئيس الوزراء: تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية من 19حتى 31 مارس

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

رسمياً.. السودان يعلق النشاط الرياضى شهراً بسبب فيروس كورونا

قرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة السودان إيقاف النشاط الرياضى والمنافسات لمدة شهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وأكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالسودان، خلال بيان رسمى، أنه تم إيقاف النشاط الرياضى لمدة شهر بداية من 15 مارس الجارى.

مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا لمناطق وسط المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن إعادة تشغيل محطات مياه (الجيزة، أبو النمرس، وجزيرة الدهب، وامبابة)، فور انخفاض نسبة العكارة فى محيط مآخذ المحطات، وضخ المياه لتعود للمناطق المتأثرة تدريجيا وفقا للضغوط وفور اتزان الشبكة.

الهند تمنع دخول المسافرين من تركيا وبريطانيا ودول آخرى اعتبارا من 18 مارس

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم، تعليق منع دخول المسافرين من الدول الأوروبية وبريطانيا وتركيا اعتبارا من 18 مارس الجارى، فيما إصدار التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل، وفرض حجر صحّي على القادمين من سبع دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء: تخفيض حضور عدد العاملين فى الأجهزة الحكومية لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تخفيض حضورعدد العاملين فى الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين.

بورصة أمريكا تعلق التداول للمرة الـ3 خلال أسبوعين بعد انخفاض 7% بسبب كورونا

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع فى بورصة وول ستريت، بنسبة 7%، لمؤشر S&P 500 وسط مخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا وحظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

رئيس "كتاليست": العمل بأجر خيار غير موفق.. ونحفّز الشباب على ابتكار وظائفهم

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن علاقات العمل التقليدية لم تعد السبيل الأمثل لبناء المستقبل، وإن على الشباب الخروج من تلك الدائرة والبحث عن مسارات بديلة، مثل الأفكار والبرامج الرائدة التى توفرها كتاليست.

اطمن على نفسك.. متى يجب عليك إجراء تحليل فيروس كورونا الجديد؟

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تزايدت حالة الخوف والذعر، حيث أصبح إصابة أي شخص بدور برد أوالأنفلونزا يشعربالقلق من أن يكون مصاباً بفيروس كورونا التى تتشابه أعراضه مع البرد والأنفلونزا، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الوقت الذى يجب أن تقوم فيه بعمل اختبار تشخيص فيروس كورونا.

المتحدث العسكرى ينفى قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على كافة محافظات الجمهورية، والتأكيد على أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى هى المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.