شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا جراء فيروس كورونا لـ 2158 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة العربية الاخبارية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا جراء فيروس كورونا وصل إلى 2158 حالة، كما سجلت 3 آلاف حالة فى يوم واحد ليصل إجمالى الإصابات نحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا.
وفى سياق آخر، سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأحد، وذلك فى أكبر زيادة يومية وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحى المجهد على مواجهة الزيادة المستمرة فى أعداد المصابين، ورغم انتشار الفيروس فى أنحاء أوروبا إلا أن إيطاليا لا تزال ثانى أشد البلدان تضررا بالوباء فى العالم بعد الصين.
وقال رئيس الوزراء جوزيبى كونتى إن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير المزيد من المعدات الواقية مضيفا أنها تولى اهتماما كبيرا بمساعدة إقليم لومبارديا حيث ظهر الفيروس قبل ثلاثة أسابيع.
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