شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى: تنظيم العمل بالبنوك متروك لكل مدير فرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تعليقا على سير العمل بالبنوك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين فى ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا، إن العمل يسير كما هو ولكن سيتم تنظيم العمل داخل الفروع، بحيث من سيكون لديه القدرة على العمل من المنزل يمكنه ذلك ولكن كل فرع يترك القرار له.

وأوضح فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن خفض سعر الفائدة سيدعم كل القطاعات ومنها السياحة والخدمات وكل القطاعات.

ولفت إلى أن الأفراد سيستفيديون من التخفيض ايضا، موضحا أن البنك يعمل على تشجيع العملات البلاستيكية والتحويلات، مضيفا: "مش عايزين نستخدم الكاش كتير".

وأوضح أن البنك المركزى طلب فتح تسهيلات كثيرة، لإتاحة أموال المستوردين لاستيراد كل متطلباتهم متوفرة كل السلع.

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وأشار إلى أن الناس تكالبت للشراء، مع عدم وجود سبب للتكالب.

وعن مواعيد عمل البنوك، قال إنها تعمل في نفس مواعيد العمل لضمان عدم حدوث تكدس، مضيفا:"لكن هيحاولوا ينظموا العمل داخل الفروع بحيث اللى يقدر يعمل من المنزل، وذلك متروك لكل بنك حسب خطته"، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي المصري قوي.