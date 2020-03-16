شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى: تخفيض سعر الفائدة يدعم كافة الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن اوضاعنا النقدية والمالية جيدة ، موضحا أن تخفيض سعر الفائدة سيدعم الشركات خاصة وأن المديونيات حجمها تريليون و800 مليار جنيه . وأوضح فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن خفض الفائدة يمس كافة القطاعات المختلفة فى الدولة ، وهناك تعليمات للبنوك بمد أجل كل الاستحقاق 6 أشهر لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات وشجع الأفراد على إستخدام الكروت البلاستيكية، وفتح حدود للسوق المصرى وهناك قدرات مالية بالنقد الأجنبى والمصرى بحجم كبير

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