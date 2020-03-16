شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: انتشار كورونا فى بعض البلدان تجاوز إمكانيات أنظمتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه يجب عزل المصابين بفيروس كورونا ولا نستطيع وقف الجائحة إلا إذا عرفنا المصابين، مشيرا إلى أنه يجب إجراء الكشف لكل حالة مشتبه بها، ويجب الكشف على من خالطوا المصابين.

وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى: كل يوم يجرى إنتاج الكثير من الاختبارات للوصول إلى علاج للمرض، رأينا الأسبوع الماضى انتشاراً سريعاً لحالات الإصابة بكورونا، كما أن هناك عدد من البلدان تجاوز حجم الوباء فيها إمكانيات النظام الصحى.

وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، يجب توسيع الإمكانيات باستخدام الملاعب من أجل عزل الحالات العادية ولكن الحالات الحرجة يجب أن تذهب للمستشفى، والحالات البسيطة من المكن أن تظل داخل المنزل، مشيرة إلى أنه يخشى من التجمعات.

وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن غسل اليدين يقلل خطر الإصابة بالعدوى، ولا بد من تجنب التجمعات الكبرى لمنع تفشى المرض، ونشكر من ساهموا فى صندوق مكافحة كورونا، ويمكن المساهمة على موقع المنظمة.