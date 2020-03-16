البنك المركزى يخفض الفائدة 3% بشكل استثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

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