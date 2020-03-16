شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الدول الضعيفة صحيا ستعانى من انتشار وباء كورونا، وندعو الجميع لعمل ما يمكن عمله لوقف انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنه أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها، وندعو لمزيد من العناية على الأطفال والمسنين والحوامل، والإجراءات التى اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية فى محاصرة انتشار فيروس كورونا.

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وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه يجب عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الفيروس.