شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان وقيادات المحافظة يخضعون لفحص طبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجميع قيادات المحافظة، على الخضوع للكشف للتأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة، وذلك في إطار الإجراءات المشددة للاطمئنان على سلامة جميع العاملين بالمصالح الحكومية من الإصابة بكورونا بدون أي استثناءات.

كما قامت الفرق الطبية بالكشف على المواطنين المترددين على مبنى المحافظة، بجانب التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة، خصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه العمومية.

كما شهدت المحافظة وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى، فيما تم إلغاء التوقيع بالبصمة والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف، فضلاً عن تعقيم مراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور بشكل دورى.